Първи подробности за убийството в метрото. Ето коя е жертвата

80-годишен е мъжът, който беше открит в безпомощно състояние в асансьор на метростанция "Жолио Кюри”, а по-късно почина в болница. От Спешна помощ са съобщили за БНТ, че сигналът е подаден около 13:30 ч., а мъжът е бил в много тежко състояние - в кома, с много наранявания. Екип на спешна помощ веднага го е транспортирал в болница "Св. Анна".

Неофициално се работи по версия за побой.

От „Метрополитен“ ЕАД определят случилото се като "извършено тежко криминално престъпление". Периметър около асансьора е отцепен. На място работят разследващи.

От Софийската градска прокуратура са потвърдили, че се води разследване. В петък материалите по него ще бъдат докладвани в в държавното обвинение.

"Стандарт" припомня, че това не е единственият инцидент в подземната железница днес. В следобедните часове мъж скочи върху релсите на метростанция "Александър Малинов" в столичния квартал "Младост".

Инцидентът е станал около 16:00 ч. и е довел до временно забавяне на движението по линия 1 на софийското метро.

Пътникът е жив, но няма конкретна информация за неговото здравословно състояние.