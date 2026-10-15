Убийство в столичното метро. Коя е причината

Намериха пребит мъж в асансьора на столичното метро. Той бил открит на метростанция "Жолио Кюри", съобщиха от СДВР за NOVA

Пострадалият бил откаран в болница, където по-късно починал.

Това не е единственият инцидент, станал в четвъртък на станция на метрото в столицата.

При друг случай мъж скочил на релсите на друга метростанция.

Пътникът е жив, в рамките на няколко минути е бил изведен от релсовия път с помощта на служители на дружеството и полицейски служители.

След бързата им намеса движението на влаковете е възстановено. Към момента мотрисите се движат по нормален график.

От „Метрополитен“ ЕАД призовават пътниците да спазват правилата за безопасност в метрото.