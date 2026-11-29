40 години след аварията в Чернобил, филмът „Хроники за неудобната истина“ показа престъпното поведение на комунистическия режим в дните и месеците след инцидента.

В "На Фокус" вече са показвани авторите на лентата, а в „Историите на Мария Йотова“ се срещаме с един от героите на филма, онкологът д-р Иван Киров - свидетел на най-драматичният и престъпен резултат от мълчанието на управляващите в комунистическа България.

Става дума за случилото се с българските деца, които са били хранени с мляко от животни, заразени с радиация заради фуражите, с които са били изхранвани. Млякото е стигало директно до магазините, докато в други държави тези продукти са били изхвърлени. Така в България се стига до втори пик на радиоактивно замърсяване.

Д-р Иван Киров прекарва около 35 години в САЩ,

където работи като детски онкохематолог. Авторите на филма „Хроники за неудобната истина“ научават за него доста по-късно. Първоначално откриват само кратък запис в архивите на БНТ, в който млад лекар говори за последиците от аварията в Чернобил. Екипът тръгва по болниците в София със снимка на доктора. При щастливо стечение на обстоятелствата един от бившите му колеги го разпознава и съобщава, че той живее в САЩ. След дълго издирване журналистите успяват да се свържат с него.

Пред Мария Йотова доктор Киров разказва от първо лице за престъпното мълчание на властта и последиците от него след Чернобил.

„Стотици деца с онкологични заболявания, голяма част от които са се разболели след аварията в Чернобилската атомна електроцентрала.

Искам да кажа, че ние в момента сме изправени пред една катастрофа“,

казва онкологът в краткия архивен запис преди няколко десетилетия.

"Това интервю е взето през 1990 г., около четири години след трагедията в атомната електроцентрала „Ленин“ в Чернобил.Тогава бях главен асистент в Детската онкохематологична клиника към ИСУЛ, ръководена от професор Драган Бобев", разказва доктор Киров.

По думите му по това време държавата била в много тежко икономическо положение. Това се отразявало изключително тежко на цялото здравеопазване. "Почти изчезнаха всички вносни, изключително скъпи лекарства. Разчитахме изцяло на хуманитарна помощ от западните държави- понякога минимална, понякога достатъчна за лечението на едно или две деца. Действително ситуацията беше трагична. Това интервю беше един апел към обществото и държавата да се разкрие картината на състоянието на здравеопазването ни, особено по отношение на лечението на децата с онкологични заболявания", посочва онкологът.

По думите му първоначално лекарите са очаквали увеличаване на случаите на онкологични заболявания след аварията, но последвалите проучвания не установяват статистически значима връзка между Чернобил и честотата на левкемиите и повечето други злокачествени заболявания при децата. Изключение прави ракът на щитовидната жлеза.

„Най-големият риск по време на Чернобил и след това,

включително по време на така наречения втори български Чернобил през следващата година, е бил свързан с продължаващото хранене на децата с мляко от животни, хранени с радиоактивни фуражи“, посочва той.

Според него най-тежкото последствие от случилото се в България е било

информационното затъмнение

, заради което хората и дори медицинските специалисти не са разполагали с необходимата информация. „Бяхме държани в абсолютно информационно затъмнение. Не знаех какво се случва. Хора ми се обаждаха и питаха какво да правят, дали да дават йод. Аз отговарях: „Какъв йод? Не знам за какво става дума“, спомня си лекарят.

За д-р Киров мълчанието на комунистическия режим е едно от най-тежките престъпления срещу българското общество.

„В моята зряла възраст това е най-голямото престъпление“,

категоричен е той. По думите му страхът и угодничеството пред Съветския съюз са попречили на властите да информират гражданите за реалната опасност.

Четири десетилетия по-късно лекарят смята, че тези събития трябва да бъдат припомняни, за да не се допускат отново подобни лъжи и безотговорност