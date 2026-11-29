Последните седмици преди Коледа ще се окажат повратна точка в живота на четири зодиакални знака. До 21 декември представителите им ще получат възможност да променят обстоятелства, които отдавна ги измъчват, и да направят решителна крачка към мечтите си. Според астрологична прогноза, публикувана в "Йор Танго", началото на промените е поставено от пълнолунието, което се случи на 24 ноември. Особено динамичен ще бъде периодът между 9 и 13 декември, когато настъпват няколко важни астрологични събития.

Близнаци

Пред Близнаците се открива възможност да подредят любовния си живот по начин, който действително ги прави щастливи. Новолунието на 9 декември ще им помогне да осъзнаят кои хора заслужават място в бъдещето им и кои отношения са изчерпали смисъла си.

За обвързаните представители на знака настъпва подходящ момент за откровени разговори. Не премълчавайте желанията си и не очаквайте партньорът ви сам да се досети за тях. Искреността може да постави началото на много по-пълноценна и хармонична връзка.

Дева

Големите промени при Девите ще бъдат свързани предимно с професионалното им развитие. Неочаквани събития на работното място могат да ги накарат да преосмислят досегашните си планове и да потърсят по-добри възможности за реализация.

Марс вече се намира в техния знак и им дава необходимата решителност да защитават интересите си. Девите постепенно ще се освободят от навика да угаждат на всички около себе си. Настъпва моментът да поставят собствените си амбиции на първо място и да поискат заслуженото признание.

Стрелец

Рожденият сезон на Стрелците им носи прекрасна възможност да превърнат дълго отлаганите мечти в конкретни планове. Новолунието на 9 декември в техния знак ще бъде особено благоприятно за поставянето на нови цели и предприемането на решителни действия.

Около 13 декември Юпитер, планетата покровител на Стрелците, започва ретроградното си движение. Това ще ги подтикне да преразгледат някои от намеренията си. Възможно е да открият по-пряк и успешен път към осъществяването на онова, което истински желаят.

Риби

За Рибите предстои нова глава в семейния и професионалния живот. Те ще осъзнаят какво действително им е необходимо, за да се чувстват спокойни, обичани и сигурни. Особено важно ще бъде намирането на равновесие между работата и личното щастие.

След 9 декември Рибите ще усетят прилив на енергия и желание да реализират собствените си амбиции. Краят на ретроградното движение на Нептун около 13 декември допълнително ще им помогне да погледнат по-ясно на бъдещето си. Време е да престанат да носят отговорност за чуждите проблеми и да обърнат повече внимание на собствените си мечти.