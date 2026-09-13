Здраве, семейство и свобода - българинът намери своите котви в несигурни времена
Ново национално изследване показва, че въпреки кризите хората пазят психическото си равновесие и все по-ясно знаят кое наистина има значение
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Ново национално изследване показва, че въпреки кризите хората пазят психическото си равновесие и все по-ясно знаят кое наистина има значение
65-годишният испанец вече има Лига на нациите, европейска и световна титла, а отборът му не познава загубата в 38 поредни мача
„Гаучосите“ не отправиха нито един удар за 90 минути, докато Испания обсипа вратата им с 20 опита
България с модерна научна база на Ледения континент
Но отново стават факт с младите ни надежди
Той ще бъде удостоен с голяма награда
Самите щангисти са удивени от постиженията му през годината
"Зелен енергиен коридор“ може да се превърне в нов източник на енергия за ЕС
Шахматистките влязоха в историята
Среща между образователния министър и посланика на Япония
Първо място за доклад за прилагани иновативни техники
Какво обединява българите
Център за върхови постижения ще бъде изграден в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ по проект „Университети за наука, информатика и...
Тази нощ на 50-годишна възраст почина един от най-големите български футболисти- Трифон Иванов. В последните години той заемаше поста председател на З...
Топ 8 на "Стандарт" за постиженията в науката и техниката Чакаме с нетърпение на пазара първия луксозен електрически SUV и шлемовете за симулация 20...
Зам.-председателят на ЕК Кристалина Георгиева е назначена за съпредседател на Групата на високо равнище на ООН за финансиране на глобалната хуманитарн...
Над 30 ученици от област Перник, завоювали отличия и призови места в национални и международни състезания, конкурси и олимпиади отличи областният упр...
След многото мили думи, които чухме при връчването на наградите от кампанията "Спортните чудеса на България" на в. "Стандарт" чухме и нещо, което, ако...
София. Продължава гласуването за "Спортните чудеса на България". Финалният рунд от вота вече тече - точно в полунощ срещу неделя, 16 ноември, приключи...
София. Допълнителни разходи в размер на 137 295 лв. за изплащане на стипендии на учениците от държавните спортни училища одобри днес кабинетът по бюдж...