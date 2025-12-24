Професионален български екип реализира високотехнологичен проект в Антарктида

Българското присъствие в Антарктида получи престижно международно признание. Научната лаборатория на българската база „Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън беше отличена с наградата „Сграда на годината 2025“ в категория „Социална инфраструктура – наука“.

В реализацията на проекта участва и доц. Борислав Александров – първият български геодезист, стъпил на Ледения континент. Той е ръководител на катедра „Геодезия и геоинформатика“ в Университета по архитектура, строителство и геодезия и е работил по геодезическата част на сградата, съобщават от висшето училище.

Националният конкурс „Сграда на годината“, организиран от „Градът медиа груп“ под патронажа на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, се провежда от 2002 година. Отличието за лабораторията утвърждава България като държава с модерна и устойчива научна инфраструктура в Антарктида, посочват от УАСГ.

Доц. Александров е участвал в шест български антарктически експедиции и има ключова роля в точното позициониране на сградата. Геодезическите дейности са от съществено значение за реализацията ѝ в условията на труднодостъпен терен, силни ветрове и екстремен климат. Архитект на проекта е Пенка Станчева.

Новата научна лаборатория се отличава с модулна и устойчива конструкция, проектирана да издържа на ветрове до 175 км/ч и да оказва минимално въздействие върху околната среда. Възможността за поетапно разширяване и връзката с българския научно-изследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ поставят страната ни на по-високо ниво в международните антарктически изследвания.

Сградата беше официално открита на 14 февруари тази година по време на 33-тата българска антарктическа експедиция. На церемонията присъстваха проф. Христо Пимпирев, проф. Георги Вълчев и флотилен адмирал от резерва Боян Медникаров.

Строителството на лабораторията започна през 2021 година. В нея са обособени три специализирани научни лаборатории, които ще разширят възможностите за изследвания на Ледения континент. Междувременно българската база „Св. Климент Охридски“ вече отвори врати за 34-тия полярен сезон, като нова експедиция отплава с научно-изследователския кораб „Св. св. Кирил и Методий“ от Варна, съобщи БТА

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com