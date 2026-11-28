Зимна обстановка и сериозни предпоставки за инциденти затрудняват движението по прохода Троян – Кърнаре, показват кадри от района на фона на обявения за днес червен код за опасно време в няколко области на страната, сред които и област Ловеч.

Пътното платно е покрито със сняг, с образувани коловози от преминаващите автомобили, а гъстата мъгла и снеговалежът чувствително намаляват видимостта в планинския участък.

Освен хлъзгавата настилка допълнителен риск за водачите създават и няколко коня,

които се движат свободно директно по пътното платно и в непосредствена близост до банкета.

Усложнената ситуация в района на Троянския проход съвпада с предупреждението на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за най-висока степен на опасност – червен код за значителни снеговалежи, навявания и виелици в редица области, включително Видин, Монтана, Враца, Ловеч и Габрово, където в Предбалкана се очаква снежната покривка да надхвърли 30 сантиметра.

От пътните служби призовават шофьорите да тръгват на път само с подготвени за зимни условия автомобили, да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в планинските проходи и да бъдат особено бдителни за заледявания, намалена видимост и животни на пътя, пише Глас Нюз.

Община Царево предупреждава за опасни метеорологични условия през почивните дни.

За днес Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) е обявил оранжев код за района заради очакван бурен вятър с пориви до 115 км/ч и значителни валежи. На 29 ноември по Черноморието се очаква силен североизточен вятър, а в Ахтопол прогнозата е за дъжд и сняг.

Очаква се и силно морско вълнение.

Височината на вълните може да достигне около 4 метра

край Царево, Ахтопол и Синеморец. В понеделник сутрин вълните се очаква да бъдат между 3 и 3,60 метра. Местната власт призовава жителите и гостите на района да бъдат внимателни и да избягват престоя в близост до морето, реките и деретата.

За опасни метеорологични условия предупреждават и в Приморско. Заради очакваното силно морско вълнение там временно е спряно електрозахранването на осветителните съоръжения по крайбрежната алея. Мярката е предприета поради опасност от заливане с морска вода и възникване на електрически аварии.

Осветлението ще бъде възстановено след нормализиране на метеорологичната обстановка, посочиха от общинската администрация.