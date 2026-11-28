Добра новина за любителите на зимните спортове и курорта Мальовица - още този сезон ще работи четириседалковият лифт. Това означава и повече възможности за детските клубове, които тренират там, както и за всички начинаещи и напреднали скиори и сноубордисти.

„Вече нямаме търпение да натрупа достатъчно сняг. Четириседалковият лифт е едно изпълнено обещание към целия регион, към децата, към клубовете, които подготвят тук младите шампиони и към всички любители на зимните спортове“, казва Димитър Христов от ски зона Мальовица. Само преди седмица курортен комплекс „Мальовица“ получи отличие в категория „Туристически комплекс“ на 14-ите награди за бизнес и туризъм Bright Awards 2026 – Winter Edition. Признанието идва в навечерието на зимния сезон, чието откриване ще бъде отбелязано с двудневен коледен фестивал на 26 и 27 декември. Ако метеорологичните условия позволяват четириседалката ще заработи много по-рано от официалното откриване.

Отличието за „Мальовица“ от Bright Awards 2026 – Winter Edition е сред трите награди, които тазгодишното издание на форума донесе на Самоков. Кметът на общината инж. Ангел Джоргов беше отличен в категория „Местна власт“ за цялостния си принос към развитието на общината, а „Бороспорт“ получи награда за цялостен принос към развитието на туризма. Трите отличия насочват вниманието към потенциала на региона и значението на съвместната работа между местната власт и туристическия бизнес за утвърждаването му като целогодишна дестинация.

За комплекс „Мальовица“ признанието е повод да посрещне предстоящия сезон с още по-силен фокус върху преживяванията на своите гости. Началото на зимата ще събере любителите на планината, музиката и зимните спортове на Christmas Fest - събитие, което съчетава откриването на сезона с коледно настроение сред Рила.

Фестивалът ще се проведе на 26 и 27 декември 2026 г. на Меча поляна в к.к. Мальовица, с програма от 15:00 до 19:00 ч. На 26 декември на сцената ще излязат ORATNITZA, а на 27 декември музикалната програма ще продължи с COOL DEN. Богата програма няма да мине без DJ парти и огнено шоу. За първи път на Меча поляна ще има оформен и коледен базар, греяно вино, вкусни изкушения и топъл шоколад за най - малките приятели, които ще допълнят коледната атмосфера.

През двата дни посетителите ще могат да разгледат коледния базар и да се насладят на храна, напитки и музика в планинска обстановка. Събитието е покана към семейства, приятелски компании и почитатели на ските и сноуборда да споделят празничните дни в Мальовица.

С отличие от Bright Awards 2026 и двудневна празнична програма комплексът поставя началото на новия зимен сезон, събирайки на едно място планината, коледните традиции и съвременната българска музика прои това с добра новина за новия четириседалков лифт още преди началото на сезона. Тази зима караме на макс. Мальовица на макс!