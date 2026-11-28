Коледните базари вече посрещат посетители с аромат на канела, греяно вино и печени наденички. Заедно с празничното настроение обаче дойдоха и оживените спорове за цените. В социалните мрежи се коментират дори наеми от 20 000 евро за търговските обекти, както и продажби без касови бележки. Доколко тези твърдения отговарят на действителността?

Екип на NOVA разказва за цените на някои от най-популярните предложения на коледните базари в България, Франция и Германия.

Франция: Греяното вино стига 6 евро

В приказния Колмар, един от най-популярните коледни градове в Елзас, чаша греяно вино струва между 3,50 и 4 евро.

В близкия Страсбург, прочут с един от най-старите коледни базари в Европа, цените са по-високи-от 4,50 до 6 евро за чаша.

Така разходът за традиционната празнична напитка може да се различава осезаемо дори между два града в една и съща френска област.

Германия: 10 евро за вино и вурст

В Дюселдорф цената на една наденичка е 5 евро. Толкова струва и чаша греяно вино.

Ако човек реши да се почерпи и с двете, ще трябва да плати общо 10 евро.

При проверката на телевизионния екип търговците на посетените базари във Франция и Германия не са предоставили касови бележки.

София: Празничното меню струва 8 евро

В българската столица чаша греяно вино се продава за 3 евро, а средната цена на вурст е около 5 евро.

Така комбинацията от напитка и наденичка излиза приблизително 8 евро-с 2 евро по-малко от установената цена в Дюселдорф.

Въпросът с отчитането на продажбите обаче също е на дневен ред.

Националната агенция за приходите е извършила 20 проверки на коледни базари в България. При 16 от тях са наложени санкции заради неиздаване на касови бележки.

Сравнението показва, че греяното вино в София е по-евтино от проверените предложения в Колмар, Страсбург и Дюселдорф. За цялостно сравнение на разходите обаче трябва да се отчетат и останалите цени на базарите, тъй като проверката обхваща само няколко традиционни продукта.