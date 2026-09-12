НАП удари по Южното Черноморие, нарушенията минаха 40%
Неиздадени касови бележки, разлики в касите и проблемни бонове са сред най-честите нарушения през активния сезон
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Неиздадени касови бележки, разлики в касите и проблемни бонове са сред най-честите нарушения през активния сезон
За две седмици инспекторите разкриха 259 нарушения при 859 проверки по Черноморието
От началото на годината приходната агенция е извършила над 20 000 проверки
Експерти предупредиха и за риск от измами
Квитанцията ще се издава по обичайния начин, но вече няма да се отпечатва
Промени в наредбата за касовите апарати
Ако не им бъде издаден касов бон, клиентите могат да подадат сигнал в институцията
Съобщи две мерки, с които ще се намали дефицита в хазната
Потребителите имат право да задържат плащането към търговеца, ако не им издаде касова бележка
НАП санкционира 433 търговци край морето за неиздаване на фискален бон
Това може да доведе до саморазправа между клиенти и търговци или до призоваване на полицейските органи
Малцина потребители са наясно за законовото си задължение
На бележките ще пише колко са платените ДДС и акциз и колко е продажната стойност
Магазини, барове, дискотеки, спортни клубове, хотели, бензиностанции и дори ветеринарна клиника не издавали касови бележки
От 1 април 2019 г. всички касови бележки, които получаваме за заредено гориво на бензиностанциите, ще са по-подробни, съобщават от НАП...
200 лв. за нов софтуер ще плащат търговците
Касова бележка за 4 маркера донесе смартфон на бургаски застраховател. 55-годишният Крум Паскалев е последният печеливш от Лотарията на НАП. Късметлия...
В Лотарията на НАП са регистрирани 19 млн. касови бележки, заяви пред БНР говорителят на НАП Росен Бъчваров. В лотарията всяка седмица се дава мобилен...
Добричлия е регистрирлал 4 615 касови бележки в стартиралата буквално преди почти месец лотария на Националната агенция по приходите, съобщиха от прес...
Помирителни комисии ще решават бързо и евтино споровете от Нова година Председателят на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов комен...