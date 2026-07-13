Агентка от НАП разкри големите поразии на черноморските кръчмари

Всеки трети проверен обект по Черноморието е хванат в нарушение при масираната акция на НАП. За две седмици инспекторите са извършили 859 проверки и са установили 259 нарушения, най-често неиздаване на касови бележки и разминавания в касовата наличност. Пет търговци са работили изобщо без фискално устройство, а два обекта вече са затворени. Известна дискотека на Южното Черноморие също е пред запечатване след второ нарушение за последните 12 месеца.

Законът предвижда глоба до 2 хил. евро при първо неиздаване на касова бележка. При повторно нарушение санкцията се удвоява, а обектът може да бъде запечатан. Веднъж извършената проверка не дава имунитет - инспекторите могат да се върнат отново и да установят дали търговецът продължава да крие продажби от фиска.

Случаят с дискотеката е излязъл при проверка през миналата седмица. След засеченото неиздаване на касови бележки данъчните са установили, че заведението вече има същото нарушение в рамките на една година. Според директора на дирекция „Комуникации“ в НАП Анна Митова най-вероятната следваща стъпка е затваряне на клуба.

„Проверките абсолютно не са фиктивни. Работи се буквално в денонощен режим“, заяви Митова пред Нова телевизия. Инспекторите първо влизат като тайни клиенти и наблюдават дали покупката ще бъде отчетена, а едва след това се легитимират и изискват документите на търговеца.

Масовият контрол ще продължи през активния летен сезон. Данъчните дават ясен знак, че пълните заведения и големият туристически поток няма да бъдат прикритие за обороти без касови бележки и за работа без задължителните фискални устройства.

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