Общество

Агентка от НАП разкри големите поразии на черноморските кръчмари

За две седмици инспекторите разкриха 259 нарушения при 859 проверки по Черноморието

Агентка от НАП разкри големите поразии на черноморските кръчмари
13 юли 26 | 17:47
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Иван Ангелов

Всеки трети проверен обект по Черноморието е хванат в нарушение при масираната акция на НАП. За две седмици инспекторите са извършили 859 проверки и са установили 259 нарушения, най-често неиздаване на касови бележки и разминавания в касовата наличност. Пет търговци са работили изобщо без фискално устройство, а два обекта вече са затворени. Известна дискотека на Южното Черноморие също е пред запечатване след второ нарушение за последните 12 месеца.

Законът предвижда глоба до 2 хил. евро при първо неиздаване на касова бележка. При повторно нарушение санкцията се удвоява, а обектът може да бъде запечатан. Веднъж извършената проверка не дава имунитет - инспекторите могат да се върнат отново и да установят дали търговецът продължава да крие продажби от фиска.

Случаят с дискотеката е излязъл при проверка през миналата седмица. След засеченото неиздаване на касови бележки данъчните са установили, че заведението вече има същото нарушение в рамките на една година. Според директора на дирекция „Комуникации“ в НАП Анна Митова най-вероятната следваща стъпка е затваряне на клуба.

„Проверките абсолютно не са фиктивни. Работи се буквално в денонощен режим“, заяви Митова пред Нова телевизия. Инспекторите първо влизат като тайни клиенти и наблюдават дали покупката ще бъде отчетена, а едва след това се легитимират и изискват документите на търговеца.

Масовият контрол ще продължи през активния летен сезон. Данъчните дават ясен знак, че пълните заведения и големият туристически поток няма да бъдат прикритие за обороти без касови бележки и за работа без задължителните фискални устройства.

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Автор Иван Ангелов

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