Връщат банкера Стоян Мавродиев у нас

Очаква се бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев да бъде екстрадиран утре от Сърбия, пише БНР.

По информация на неговия адвокат Емануил Йорданов Мавродиев е дал доброволно съгласие да бъде върнат в страната, за да съдейства на разследващите органи по делото, по което обвиняеми са още Гайтански и адвокатът на фирмата, получила необезпечения кредит.

Най-вероятно след довеждането му в България Стоян Мавродиев ще бъде откаран в ареста на Националната следствена служба, за да му бъде повдигнато обвинението и лично.

Бившият изпълнителен директор на ББР се разследва за отпуснат кредит за 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански, известен като Вълка.

В началото на месец юни стана ясно, че Мавродиев е задържан в Белград. Ден по-късно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова подписа искане за екстрадицията му.

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