Примката се затяга! Връщат Стоян Мавродиев у нас

Нови подробности за задържания в Сърбия банкер Стоян Мавродиев, бивш шеф на ББР, изнесе пред журналисти правосъдният министър Николай Найденов.

Документите с искане за екстрадиция на Мавродиев са предадени на посолството на Сърбия у нас в сряда, потвърди министър Найденов.

„Всички материали, дадени от прокуратурата, са предадени на съответните власти в Белград чрез тяхното посолство. Министерството е изпълнило своите задължения като централен орган по Конвенцията за екстрадиция", каза Найденов.

След като се оказа, че никой не иска да оглави НСлС, Найденов каза, че това донякъде е проблем, но все пак следствието не е „обезглавено”. „В момента тези функции по право се изпълняват от заместника на директора на Националната следствена служба по старшинство. Така че има кой да разписва документите чисто формално. Надявам се, че в рамките на откритата процедура Прокурорската колегия ще излъчи свой кандидат или поне такъв, който временно да поеме тази функция”, каза Найденов.

Пред журналисти той отговори и на въпроси за избора на нов ВСС. „В трите седмици, които парламентът даде за становища на всички заинтересовани страни, се получиха достатъчно такива, които да бъдат обсъдени, за да не се приемат прибързани решения. Доколкото ми е известно следващата седмица ще има комисия в НС, която ще разгледа предложенията и становищата на второ четене”, каза Найденов.

Той очаква до края на този месец да бъдат приети промените в закона, за да да започне процедурата по избор на нов ВСС.

По казуса „Осемте джуджета” и решението на съда, че прокуратурата трябва да плати на Явор Златанов 100 000 евро, Найденов каза: „Надявам се, че темата не е табу за магистратите вече. Дайте ми време да преценя дали да искам дисциплинарни наказания за магистратите, посочени като хората, изнудващи да се прехвърли бизнеса”.

Стоян Мавродиев бе задържан в Белград на 4 юни. Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие се разследва за отпуснат кредит за 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански. По това дело като обвиняем е привлечен и Иван Георгиев, който е представител на фирмата, усвоила парите. Към момента той е на свобода срещу гаранция от 50 хиляди лева. Румен Гайтански също беше пуснат от ареста срещу 250 хиляди лева.

Мавродиев бе в неизвестност от 22 август 2024 г.

Събраните данни сочат, че след като бизнесменът Румен Гайтански е получил през своя фирма 148.5 милиона лева, с част от парите си купил луксозни коли. 30 млн. лв. пък прехвърлил на друга фирма, която се свързва с Ахмед Доган.

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