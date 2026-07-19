Всичко по темата Стоян Мавродиев

Прокуратурата реши съдбата на Стоян Мавродиев
Той е привлечен в качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 203 от Наказателния кодекс
Следете всички новини, анализи и коментари по темата Стоян Мавродиев. Събрахме водещите материали и най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Той е привлечен в качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 203 от Наказателния кодекс
Възможно е делото да влезе в съда още в петък
Бившият шеф на ББР доброволно е искал да се върне в България заради лични въпроси, каза адвокатът му
Той е дал доброволно съгласие
Банкерът сам е преценил, че това е подходящият момент да се върне в България
Документите с искане за екстрадиция са предадени, съобщи правосъдният министър
Ваня Стефанова подписа искане за екстрадиция на издирвания бенкер