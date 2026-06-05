Нови подробности за Стоян Мавродиев. Прокурор № 1 със светкавичен ход

Предприели сме конкретните постъпки, за да може Стоян Мавродиев да бъде екстрадиран. Но окончателното решение е на компетентните власти в Сърбия. От наша страна вече сме предприели всичко, което по закон можем да направим. Това каза заместник градският прокурор на София Десислава Петрова по повод задържането на бившия шеф на Българската банка за развитие.

Изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова подписа искане за екстрадиция на Стоян Мавродиев. Всички документи, свързани с досъдебното производство за длъжностно престъпление, водено срещу него, трябва да бъдат преведени и изпратени в страната, в която той е задържан и от която се иска връщането му. Предстои в началото на следващата седмица молбата да бъде изпратена до сръбските власти чрез Министерство на правосъдието, а предаването на Мавродиев ще се осъществи със съдействието на Интерпол.

По информация от източници на NOVA Стоян Мавродиев е пътувал с турските авиолинии от Дубай през Истанбул и е кацнал в Белград. Там е задържан е на 3 юни в 19:30 часа.

След като съдът в Белград се произнесе на две инстанции, крайното решение зависи от министъра на правосъдието на западната ни съседка.

Припомняме, че Мавродиев беше задържан за срок от 18 дни. Той беше обявен за международно издирване и от него нямаше следа в продължение на две години.

У нас бившият шеф на ББР е разследван по дело за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат кредит от близо 150 млн. лева от финансовата институция.

По това дело беше арестуван, а по-късно - осавободен, и бизнесменът Румен Гайтански. Съдът тогава посочи, че към онзи момент тезата за извършено присвояване не е доказана. Преди две години от държавното обвинение твърдяха, че Гайтански умишлено е склонил Мавродиев като директор на банката да извърши престъпление. Част от кредита отишъл за изплащане на дивиденти на Гайтански, а друга била използвана от дружеството „Кристална вода” за изплащане на задължения на "ТЕЦ - Варна", тогава - на Ахмед Доган. В показанията си пред разследващите Гайтански потвърди, че парите са били за Доган.

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