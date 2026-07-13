Показаха изумителни думи на космонавта Александър Александров

Заветът на Александър Александров към съгражданите му бе отворено в деня на поклонението в родния му Омуртаг. Днешният 13 юли е обявен за ден на траур в общината.

Общоградското поклонение бе на площада пред паметника на космонавта, издигнат като жест на признателност на омуртагчани към техния съгражданин. През целия ден те оставяха цветя пред паметника. В обредния дом е отворена съболезнователна книга.

Директорът на Историческия музей в града Мирослав Тошев отвори съхранявано в институцията послание на Александров към съгражданите му и идните поколения. Надявам се тези негови думи ще продължат да отекват в нашите души и сърца още много, много години, каза Тошев, цитиран от БТА.

В завета на Александър Александров пише:

„Скъпи приятели, щом четете тези редове, значи моят роден град процъфтява и продължава да израства духовно, а българската традиция е жива и в бъдещето е останала паметта за стореното от мен и екипажа, с който осъществих българския полет на орбиталния комплекс „Мир“. Това означава, че Омуртаг се гордее със своя звезден миг, мигът, когато заедно с мен в космическото пространство полетя и шепа родна пръст. Аз бях там, горе. Видях Земята. Тя е изключително красива, нежна и крехка. Като завет ви оставям заръката: Пазете я! В Космоса по-хубава като от нея няма.

7 юни 2013 година, Александър Александров, летец-космонавт на България“.

„Смятам, че днес можем да обещаем на светлата памет на нашия съгражданин Александър Александров, че ще се постараем да изпълним завета му“, отбеляза още Тошев.

Александров оставя завета по време на честване на годишнина от полета от 7 юни 1988 г. Датата се отбелязва като ден на Община Омуртаг от 2006 г., след решение 383 на Общинския съвет на Омуртаг от 28 април.

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