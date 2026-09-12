Показаха изумителни думи на космонавта Александър Александров
Заветът към неговите съграждани
Следете всички новини, анализи и коментари за Космонавт. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Заветът към неговите съграждани
Тъжната новина съобщи премиерът Радев
Кога излита Алпер Гезеравджъ
Излита първият турски космонавт
Внукът му носи същите имена
Евгений Поляков си отиде на 80-годишва възраст
Той обаче не е виждал НЛО
Те са били над Южното полукълбо
Георги Иванов излезе с видеообръщение към българите в социалната мрежа Фейсбук
Професията й я свързва с центровете за подготовка и контрол на космическите полети
Под аплодисментите на над 350 тамплиери първият българин в космоса получи наградата
Днес честваме 40 години от полета на първия български космонавт Георги Иванов
По този повод у нас пристигат космонавти от няколко страни
Москва. Космонавтът Анатолий Березовой, командир на първата основна експедиция на орбиталната станция "Салют-7" Анатолий Березовой почина на 73 години...
Полетът беше моят втори рожден ден, сега се чувствам на 35, казва Георги Иванов
София. От 9 до 17 април ще се проведат поредица събития, свързани с честването на полета на първия български космонавт. Годишнината се навършва в четв...
Токио. Роботът астронавт Киробо стана първият робот в историята, който проговори в открития космос. Тези първи, исторически думи, увенчаха важната 18-...
София. Лидерът на БСП Сергей Станишев поздрави българските космонавти Георги Иванов и Александър Александров по случай международния ден на космонавти...
Международният ден на авиацията и космонавтиката се отбелязва на 12 април.