Обявиха кога погребват Мартин Велев

Близките на Мартин Велев обявиха подробности за поклонението пред паметта му. Семейството ще го изпрати в последния му земен път на 14 юли в София.

Опелото ще започне в 14:00 часа в храм „Света София“, където роднини, приятели и близки ще могат да отдадат последна почит на младия мъж. В емоционално послание семейството го определи като обичан син, съпруг, баща, приятел, колега и човек, оставил трайна следа в живота на всички, които са го познавали.

Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция

Мартин Велев, син на председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева и на бизнесмена Манол Велев, загина трагично на 10 юли по време на инцидент с джет в Гърция.

Според информацията на гръцките власти произшествието е станало в района на плажа „Зографу“ на полуостров Ситония, Халкидики. Данните сочат, че по време на маневра с джета той е бил ударен от силна вълна, вследствие на което е получил нараняване и е паднал във водата.

На помощ веднага се е притекъл друг водач на джет, който го е извадил от морето в безсъзнание. На място е пристигнал медицински екип, който е започнал реанимационни действия, но въпреки усилията на лекарите животът му не е бил спасен.

Мартин Велев е бил транспортиран с линейка до здравния център в Агиос Николаос, където медиците са констатирали смъртта му. Трагичната новина предизвика вълна от съболезнования към семейството на Весела Лечева от общественици, спортисти, приятели и близки.

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