Край на една досадна такса

Пътуването със самолет в Европейския съюз скоро ще стане по-лесно за милиони пътници. Още днес министрите от държавите членки се очаква да одобрят окончателно новите правила за правата на пътниците, които вече получиха подкрепата на Европейския парламент.

Ако реформата бъде приета, новите разпоредби ще влязат в сила в средата на 2027 година.

Децата вече няма да бъдат разделяни от родителите си

Една от най-важните промени е, че децата до 14-годишна възраст ще имат право да седят до своите родители без допълнителна такса за избор на място.

Същото право ще получат и бременните жени, както и пътниците с намалена подвижност, когато пътуват с придружител.

Безплатна корекция на грешки в билетите

Новите правила задължават авиокомпаниите безплатно да коригират правописни грешки в имената на пътниците, ако такива бъдат открити след издаването на билета.

Освен това превозвачите ще трябва безплатно да предоставят хартиени бордни карти на пътниците, които вече са преминали регистрация за полета.

Какво остава без промяна?

Правилата за обезщетения при закъснели или отменени полети ще останат почти непроменени.

След продължителни спорове между Европейския парламент и държавите членки беше решено настоящата система за компенсации да се запази в основната си част.

Очаква се окончателното одобрение на реформата да бъде дадено още днес от министрите на Европейския съюз.

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