Европа изтръпна! Хвърлиха тригодишно дете на крокодили

Тригодишното дете се озова в загражденията при крокодилите в местен зоопарк в Кембриджшир, който се намира в централната част на страната.

Британската полиция арестува заподозрян в опит за убийство на малкото дете.

Момченцето е било сериозно ранено от животните, предадоха Ройтерс и Франс прес, позовавайки се на полицейско изявление.

Детето е било откарано в болница "с тежки наранявания и е в критично, но стабилно състояние", се казва в съобщение на полицията в Кембриджшир.

Инцидентът, "в който е замесено 3-годишно момче, което се е озовало в заграждението на крокодилите", е станал в ранния следобед в зоопарка "Джонсънс ъв Олд Хърст", разположен на около 40 километра северно от Кембридж, уточнява полицията.

Арестуван е 30-годишен мъж "по подозрение в опит за убийство". Според полицията първоначалните данни от разследването сочат, че той не е познавал жертвата, пише БТА.

Разследващите се опитват да "изяснят обстоятелствата" около инцидента, заявява инспектор Верити Макан, цитирана в комюникето. Разпитват се хора, които по време на инцидента са се намирали в зоокъта.

Зоопаркът посочва на сайта си, че приютява над сто животни, включително лъвове, тигри и крокодили.

Би Би Си съобщава, че зоологическата градина остава затворена в знак на съпричастност към момчето.

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