Европа изтръпна! Хвърлиха тригодишно дете на крокодили
Има разследване за опит за убийство
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Има разследване за опит за убийство
Чувствах се сякаш нося слон на гърба си“, призна плувецът
истински кошмар в южната част на Африка след невиждани наводнения
Наводненията продължават да мъчат страната
Тя е била конфискувана от гранични служители на летище в Лондон
Влечугите са дълги до 2 метра
В устието на реката незабавно е обособена буферна зона
Трето влечуго срещат хората за няколко дни
Те са най-организираните влечуги на планетата
Канбера. Крокодилска напаст хвърли в ужас Австралия. В последните дни крайбрежният град Рокхемптън в североизточната част на континента бе залят от г...