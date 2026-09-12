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Крокодили атакуват Австралия

Крокодили атакуват Австралия

Канбера. Крокодилска напаст хвърли в ужас Австралия. В последните дни крайбрежният град Рокхемптън в североизточната част на континента бе залят от г...

03 февруари | 12:27
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