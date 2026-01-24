Кродили изядоха трима в Мозамбик

Крокодили са причинили смъртта на най-малко трима души в Мозамбик на фона на опустошителни наводнения в страната, съобщи Асишиейтед прес.

В град Шай Шай, столица на провинция Газа и една от най-силно засегнатите области в южната част на страната, властите предупредиха жителите за повишен риск от нападения от крокодили, тъй като прииждането на водите не спира и евакуацията към по-високи места продължава.

Проливни дъждове и тежки наводнения в южните части на Африка през последния месец отнеха живота на над 100 души в Мозамбик, Южна Африка и Зимбабве, като са разрушени хиляди домове и са нанесени щети на инфраструктурата.

От 13-те смъртни случая, регистрирани вследствие на наводненията в Мозамбик, три са причинени от крокодили, съобщиха властите, цитирани от dariknews.bg.

„Нивото на реките се покачва и водата достига до градски или гъсто населени райони“, заяви тази седмица Паола Емерсън, ръководител на Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси в Мозамбик, след посещение в града.

Двама души бяха убити и трима бяха ранени при нападение в региона Газа по-рано този месец. Мъж е бил „погълнат“ от крокодил в малкия град Моамба в провинция Мапуто, съобщиха местни медии.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com