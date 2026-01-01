Крокодили и хипопотами по улиците, ядат хора
истински кошмар в южната част на Африка след невиждани наводнения
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истински кошмар в южната част на Африка след невиждани наводнения
Наводненията продължават да мъчат страната
Давид Малембана ще носи екипа на "смърфовете"
Мапуто. Пътнически самолет с 34 души на борда е изчезнал между Мозамбик и Ангола, съобщва Теlegraph. Полетът под номер ТМ 470 е излетял от мозамбикска...