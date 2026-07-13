Коя е най-изгодната държава за почивка в ЕС

Въпреки оплакванията на туристи за бесните цени по Черноморието, други данни показват, че България затвърждава позицията си като най-евтината държава в Европейския съюз за туристите. Последните данни на Евростат показват, че страната ни има най-ниските потребителски цени в Общността, а разходите за хотели и ресторанти са почти наполовина от средните за ЕС.

Изследването сравнява цените на повече от 2000 стоки и услуги във всички държави членки. При среден европейски индекс 100 България отчита 63, което означава, че общото ценово равнище у нас е с 37% по-ниско от средното за Европейския съюз.

Почивката у нас излиза почти двойно по-евтино

Най-голямото предимство на България е в категорията „Ресторанти и хотели“.

Там страната ни е с индекс 52, което означава, че настаняването и храненето струват средно 48% по-малко, отколкото в останалите държави от ЕС.

За сравнение:

България – 52

Португалия – 73,6

Испания – 85,4

Гърция – 86,1

Хърватия – 89,6

Италия – 110,8

Франция – 116

На практика това означава, че ако турист похарчи средно 100 евро за хотел и ресторант в Европейския съюз, същите услуги в България биха му стрували около 52 евро.

По-евтини са и храните

България остава сред най-конкурентните държави и по отношение на хранителните продукти.

Цените на храните и безалкохолните напитки у нас са приблизително 12% под средното европейско равнище, докато във Франция например те са близо 8% над средното за ЕС.

Как стоят нещата в съседните държави?

Единствено Турция остава по-евтина от България по общо ценово равнище, макар че не е член на Европейския съюз.

При алкохолните напитки обаче ситуацията е различна – заради високите акцизи Турция е сред най-скъпите държави в региона.

Добро съотношение между цена и качество

Според Евростат България продължава да предлага едно от най-добрите съотношения между цена и качество в Европа.

Въпреки постепенното поскъпване през последните години, страната ни остава особено привлекателна за чуждестранните туристи благодарение на достъпните цени за настаняване, ресторанти и ежедневни разходи.

Данните са базирани на индекси на ценовите равнища, които сравняват националните средни цени на над 2000 стоки и услуги. Те не отразяват цените в отделни курорти или туристически райони, където е възможно да има отклонения.

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