Ето как хора спестяват хиляди и почиват където си искат

Плащане за хотел? Не и за всички. Все повече хора по света избират различен начин да пътуват – разменят домовете си с непознати и така спестяват хиляди левове от почивките си.

Сред тях е британското семейство на Хенри и Елив Вандерпъм, които заедно с двете си деца вече две години използват платформи за размяна на жилища. Вместо да резервират хотел, те живеят в домовете на други семейства, докато техните гости пребивават в къщата им в графство Чешър.

За престоя не се заплаща наем – необходимо е само годишно членство в платформата, която организира обмена.

Спестили над 6000 паунда

Досега семейството е посетило Хамбург и Копенхаген, като изчислява, че е спестило около 2500 паунда от нощувки при всяка почивка, плюс още 700 паунда от транспорт, тъй като със семействата са си разменили и автомобилите.

„Преди ходехме на една лятна ваканция, а сега можем да си позволим две. Децата обожават идеята да живеят в чужд дом, докато други хора живеят в нашия“, разказва Хенри.

Истински живот, а не туристически маршрут

За него най-голямото предимство не са спестените пари, а възможността да опознава дадено място като местен жител.

В Хамбург семейството живяло в спокойно предградие и прекарвало времето си край езера, препоръчани от домакините. В Копенхаген пък използвали оставените им електрически велосипеди, карали до плажа, плували в Балтийско море и посещавали ресторанти, препоръчани от местните.

Не е за всеки

Разбира се, идеята да оставиш непознати в дома си не е лесна за всички. Преди всяка размяна собствениците трябва да почистят, да освободят място в гардеробите, да приберат ценните вещи и да подготвят инструкции за дома.

Освен това успешната размяна изисква предварително планиране – често се налага изпращането на десетки съобщения, преди да се намери подходящо семейство.

Спестявания за десетки хиляди

Лондончанката Мей Бъроу е направила 34 размени на домове за три години и изчислява, че е спестила между 5000 и 8000 паунда от пътувания.

Още по-впечатляваща е историята на Петра Новак, която работи дистанционно из Европа. Благодарение на размяната на жилища тя смята, че е спестила между 18 000 и 20 000 паунда.

Макар първоначално да се притеснявала, днес казва, че никога не е имала сериозен проблем. За допълнително спокойствие винаги разглежда профилите на бъдещите гости в социалните мрежи и предпочита хора, които се представят подробно още при първия контакт.

Според експерти интересът към този тип пътувания расте заради високите цени на хотелите и желанието на туристите да преживеят по-автентично посещаваните дестинации.

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