Обрат с Хари и семейството! Какво реши Меган финално

След дни на спекулации британски медии съобщават, че Меган Маркъл, принц Арчи и принцеса Лилибет се очаква да пристигнат във Великобритания по-късно тази седмица, за да се присъединят към принц Хари.

Според информация на The Telegraph, херцогинята на Съсекс ще пътува с двете си деца от дома им в Калифорния, но по време на престоя не се предвиждат публични изяви.

Ако посещението се осъществи, това ще бъде първата визита на цялото семейство във Великобритания от четири години. Последният път Хари, Меган, Арчи и Лилибет бяха в страната през 2022 г. за честванията по случай Платинения юбилей на покойната кралица Елизабет II.

Промяна в плановете

Първоначално беше съобщено, че Меган и децата няма да пътуват заради опасения, свързани със сигурността. Принц Хари пристигна сам в Лондон на 6 юли, докато семейството остана в Европа.

По информация на британски медии херцогът е работил активно, за да осигури частна охрана, която да позволи на съпругата и децата му да посетят Великобритания.

Възможна среща с крал Чарлз

Очакваното пристигане на Арчи и Лилибет отваря възможност за рядка семейна среща с техния дядо – крал Чарлз III.

Смята се, че Лилибет, която е родена в Калифорния, е виждала дядо си само веднъж – по време на посещението през 2022 година.

Тогава източници, близки до кралското семейство, разказаха, че Чарлз е бил силно развълнуван от срещата с внучката си за първи път и от възможността отново да прекара време с Арчи.

Защо Хари е във Великобритания?

Посещението на принц Хари съвпада с началото на отброяването до следващото издание на Invictus Games, което ще се проведе в Бирмингам през юли 2027 година.

Въпреки продължаващото напрежение в отношенията с кралското семейство, Хари неведнъж е заявявал, че би искал помирение с близките си, но настоява семейството му да разполага с адекватна охрана при посещенията си във Великобритания.

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