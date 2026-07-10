Какво означават означенията 5W-30, 5W-40 и 0W-20 при моторните масла?

Изборът на моторно масло често изглежда объркващ за много шофьори. Върху всяка опаковка присъстват означения като 5W-30, 5W-40 или 0W-20, но малко хора знаят какво всъщност означават тези числа и букви.

Истината е, че вискозитетът на маслото е един от най-важните показатели за правилната работа на двигателя. Използването на неподходящо масло може да доведе до по-високо износване, повишен разход на гориво и дори до сериозни повреди при продължителна експлоатация.

Какво означава буквата "W"?

Буквата W идва от английската дума Winter (зима) и показва как се държи маслото при ниски температури.

Колкото по-малко е числото пред буквата W, толкова по-лесно маслото циркулира при студен старт.

Например:

● 0W осигурява много добра течливост при ниски температури;

● 5W също предлага надеждна работа през зимата;

● 10W е подходящо за по-умерен климат и по-стари двигатели.

Добрата циркулация веднага след запалване е важна, защото именно тогава се случва голяма част от естественото износване на двигателя.

Какво показва второто число?

Числото след тирето показва какъв вискозитет запазва маслото при достигане на работна температура.

Най-често срещаните стойности са:

● 20;

● 30;

● 40;

● 50.

По-високото число означава, че маслото остава по-вискозно при загрял двигател и може да осигури по-дебел защитен маслен филм.

Изборът обаче трябва винаги да бъде съобразен с препоръките на производителя, а не само с предпочитанията на водача.

Каква е разликата между 5W-30 и 5W-40?

Това е един от най-често задаваните въпроси.

И двата продукта имат сходно поведение при студено палене, тъй като започват с означението 5W.

Основната разлика е при работна температура.

Масло 5W-40 запазва малко по-висок вискозитет при загрял двигател, докато 5W-30 е по-течно и често допринася за по-нисък разход на гориво.

Кой вариант е правилният зависи изцяло от конструкцията на двигателя и заводските спецификации.

Кога се използва 0W-20?

През последните години все повече производители препоръчват масла с нисък вискозитет като 0W-20.

Причината е, че съвременните двигатели са проектирани с много малки работни допуски и търсят максимална ефективност.

Основните предимства на този тип масло са:

● по-бързо смазване при студен старт;

● по-ниско вътрешно триене;

● по-добра горивна ефективност;

● намалени вредни емисии.

Важно е обаче този тип масло да се използва само ако е предвидено от производителя на автомобила.

Защо не бива да сменяте вискозитета по собствена преценка?

Понякога шофьорите решават сами да преминат към по-гъсто или по-течно масло с идеята да подобрят работата на двигателя.

Това невинаги е правилно решение.

Неподходящият вискозитет може да доведе до:

● недостатъчно смазване;

● по-бавно достигане на масло до отделни компоненти;

● увеличено натоварване на маслената помпа;

● по-висок разход на масло;

● ускорено износване.

Затова най-добрият ориентир винаги остава сервизната документация на автомобила.

Освен вискозитета има значение и спецификацията

Освен означенията 5W-30 или 5W-40 е важно да се обърне внимание и на стандартите, които покрива маслото.

Сред най-разпространените са:

● ACEA;

● API;

● VW;

● BMW Longlife;

● Mercedes-Benz;

● Ford;

● Renault;

● GM Dexos.

Тези спецификации гарантират, че продуктът е разработен за конкретните изисквания на различните производители.

Как да изберете правилното масло?

Най-сигурният подход е да се съобразят всички технически изисквания на автомобила.

Добре е да проверите:

● препоръчания вискозитет;

● необходимите спецификации;

● годината на производство;

● типа двигател;

● наличието на DPF или Start-Stop система.

Когато всички тези параметри са съобразени, изборът на подходящите моторни масла става значително по-лесен и рискът от грешка е минимален.

Заключение

Означенията 5W-30, 5W-40 и 0W-20 не са просто цифри върху опаковката. Те показват как маслото ще се държи както при студено палене, така и при напълно загрял двигател.

Правилният избор винаги трябва да бъде съобразен с препоръките на производителя, защото именно така двигателят получава необходимата защита, работи по-ефективно и запазва своята надеждност в дългосрочен план.

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