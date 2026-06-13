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Петък 13-и е!

Петък 13-и е!

Денят Петък 13-ти от незапомнени времена досега продължава да предизвиква у много хора неясното усещане на първобитен страх. На тази дата мнозина са т...

13 ноември | 7:20
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