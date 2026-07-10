Какво означават означенията 5W-30, 5W-40 и 0W-20 при моторните масла?

Изборът на моторно масло често изглежда объркващ за много шофьори. Върху всяка опаковка присъстват означения като 5W-30, 5W-40 или 0W-20, но малко хора знаят какво всъщност означават тези числа и букви.
Истината е, че вискозитетът на маслото е един от най-важните показатели за правилната работа на двигателя. Използването на неподходящо масло може да доведе до по-високо износване, повишен разход на гориво и дори до сериозни повреди при продължителна експлоатация.
Какво означава буквата "W"?
Буквата W идва от английската дума Winter (зима) и показва как се държи маслото при ниски температури.
Колкото по-малко е числото пред буквата W, толкова по-лесно маслото циркулира при студен старт.
Например:
● 0W осигурява много добра течливост при ниски температури;
● 5W също предлага надеждна работа през зимата;
● 10W е подходящо за по-умерен климат и по-стари двигатели.
Добрата циркулация веднага след запалване е важна, защото именно тогава се случва голяма част от естественото износване на двигателя.
Какво показва второто число?
Числото след тирето показва какъв вискозитет запазва маслото при достигане на работна температура.
Най-често срещаните стойности са:
● 20;
● 30;
● 40;
● 50.
По-високото число означава, че маслото остава по-вискозно при загрял двигател и може да осигури по-дебел защитен маслен филм.
Изборът обаче трябва винаги да бъде съобразен с препоръките на производителя, а не само с предпочитанията на водача.
Каква е разликата между 5W-30 и 5W-40?
Това е един от най-често задаваните въпроси.
И двата продукта имат сходно поведение при студено палене, тъй като започват с означението 5W.
Основната разлика е при работна температура.
Масло 5W-40 запазва малко по-висок вискозитет при загрял двигател, докато 5W-30 е по-течно и често допринася за по-нисък разход на гориво.
Кой вариант е правилният зависи изцяло от конструкцията на двигателя и заводските спецификации.
Кога се използва 0W-20?
През последните години все повече производители препоръчват масла с нисък вискозитет като 0W-20.
Причината е, че съвременните двигатели са проектирани с много малки работни допуски и търсят максимална ефективност.
Основните предимства на този тип масло са:
● по-бързо смазване при студен старт;
● по-ниско вътрешно триене;
● по-добра горивна ефективност;
● намалени вредни емисии.
Важно е обаче този тип масло да се използва само ако е предвидено от производителя на автомобила.
Защо не бива да сменяте вискозитета по собствена преценка?
Понякога шофьорите решават сами да преминат към по-гъсто или по-течно масло с идеята да подобрят работата на двигателя.
Това невинаги е правилно решение.
Неподходящият вискозитет може да доведе до:
● недостатъчно смазване;
● по-бавно достигане на масло до отделни компоненти;
● увеличено натоварване на маслената помпа;
● по-висок разход на масло;
● ускорено износване.
Затова най-добрият ориентир винаги остава сервизната документация на автомобила.
Освен вискозитета има значение и спецификацията
Освен означенията 5W-30 или 5W-40 е важно да се обърне внимание и на стандартите, които покрива маслото.
Сред най-разпространените са:
● ACEA;
● API;
● VW;
● BMW Longlife;
● Mercedes-Benz;
● Ford;
● Renault;
● GM Dexos.
Тези спецификации гарантират, че продуктът е разработен за конкретните изисквания на различните производители.
Как да изберете правилното масло?
Най-сигурният подход е да се съобразят всички технически изисквания на автомобила.
Добре е да проверите:
● препоръчания вискозитет;
● необходимите спецификации;
● годината на производство;
● типа двигател;
● наличието на DPF или Start-Stop система.
Когато всички тези параметри са съобразени, изборът на подходящите моторни масла става значително по-лесен и рискът от грешка е минимален.
Заключение
Означенията 5W-30, 5W-40 и 0W-20 не са просто цифри върху опаковката. Те показват как маслото ще се държи както при студено палене, така и при напълно загрял двигател.
Правилният избор винаги трябва да бъде съобразен с препоръките на производителя, защото именно така двигателят получава необходимата защита, работи по-ефективно и запазва своята надеждност в дългосрочен план.
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