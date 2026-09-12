Какво означават означенията 5W-30, 5W-40 и 0W-20 при моторните масла?
И kак да изберете правилното масло?
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И kак да изберете правилното масло?
Ключови съвети за шофьорите
Въпреки, че коли на тази марка рядко заемат челни места по надеждност, някои от тях правят изключение
Проблемът не е в липса на надеждност
При това положение по-добре е да продавате вместо да ремонтирате
Нейното предназначение и принцип на действие все още са малко известни на повечето шофьори
Данни за първата половина на 2025 г.
Ще бъдат ли забранени в ЕС след 2035 г.?
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Нови ограничения
Полет 1382 на United Airlines не успя да излети от пистата заради пожар
Πocлeдният e бил cглoбeн нa 12 дeĸeмвpи
Каква е причината
Министерството на отбраната съобщи ключова новина за бойната ни авиация
Инцидентът е станал при полет над Нидерландия
Япония забрани машини с този модел двигател да навлизат във въздушното й пространство
Двигателят е част от система за извеждане на совалки в дълбокия Космос, включително подходящ и за мисии на Марс. Транспортното съоръжение ще се задви...
Самолет "Еърбъс" А320 на Турските авиолинии се е самозапалил малко след като е излетял от летище Ататюрк в Истанбул за Милано. След проверката е уста...
Джакарта. Метеорологичните условия са били ключовият фактор за катастрофата на самолета на компания Air Asia над Яванско море, съобщи Индонезийската м...
"Мерцедес" иска да блокира опитът за облекчаване на правилата с цел подобряване на двигателите по време на следващия сезон във Формула 1, предаде Би Б...