Чуете ли този звук изпод капака, продавайте колата

Известният автомеханик и блогър Скоти Килмър предупреди шофьорите за знак, който не бива да игнорират:

странни шумове, идващи от трансмисията,

могат да показват сериозен проблем, който може да струва на собствениците хиляди, пише Supercar Blondie.

Килмър обясни, че чукането, треперенето или резките смени на предавките в автоматична скоростна кутия са предупредителни знаци. Той каза, че тези симптоми показват началото на сериозни проблеми с трансмисията, което е една от най-скъпите процедури в света на авторемонта.

„Ако скоростната ви кутия на колата започне да издава шум при превключване,

сега е моментът да се отървете от нея“, каза Килмър.

Той даде пример с автомобил със задвижване на четирите колела и перфектно работещ двигател, но със скоростна кутия, която от време на време издава резки потрепвания. Подобни повреди, подчерта експертът, могат да се развият в пълна повреда в най-неочакван момент.

Защо това е важно?

Повредата в трансмисията може да бъде толкова скъпа, че понякога надвишава стойността на самия автомобил. Ето защо Килмър съветва собствениците, които забележат тези признаци, да обмислят продажбата на колата си, преди тя да се повреди напълно.

Честността на първо място

Механикът също така призова за откритост с потенциалните купувачи. „Просто се уверете, че сте ги уведомили в какво се забъркват“, отбеляза той.

Много потребители в интернет се съгласиха, че продажбата на автомобил със скрит проблем е не само нечестна, но и опасна. В същото време някои отбелязаха, че предвид високите цени на автомобилите,

все пак ремонтът може да е по-изгоден от закупуването на друг автомобил.

Килмър добави, че всичко зависи от обстоятелствата: за опитни механици дори „мъртва“ кола за 400 долара може да се превърне в основа за работеща кола след правилен ремонт.

