Специалистите посочиха колите с най-дълъг живот

Изданието BestLife посочи кои са най-добрите автомобили за дългосрочна експлоатация, цитирайки механик от Accurate Automotive в Колорадо, САЩ. Тези 5 марки са способни да изминат огромен пробег. Прави впечатление, че всички те са японски.

Toyota

Във видеоклип от Accurate Automotive в Колорадо в TikTok (вижте го в края на новината), механик отговаря кои марки автомобили могат да изминат повече от 400 000 км без сериозни проблеми, осигурявайки основна поддръжка. Той веднага се сеща за Toyota.

Както много специалисти отбелязват, въпреки подмяната на компоненти в новите модели и проблемите в целия бранш с елементи като климатичните системи, инженерството, целостта и издръжливостта на автомобилите Toyota остават непроменени.

Honda

Вторият най-издръжлив автомобил, според експерта, е Honda, която има репутация за надеждност и достъпна поддръжка.

Механикът обясни, че това до голяма степен се дължи на начина, по който са конструирани тези автомобили: резервните части са „малко по-достъпни“ за тази марка и благодарение на доброто проектиране са много по-лесни за ремонт.

Според него дори най-сложните ремонти на Honda отнемат по-малко време от ремонтите на автомобили от други марки, но автомобилите от конкретната японска марка рядко се развалят.

„Това вече са наистина надеждни автомобили. Хонда рядко се развалят. А когато имате сериозни проблеми, ремонтът им е сравнително евтин. Това е печеливша ситуация за всички!“, отбелязва служителят в сервиза.

Subaru

Според механика, Subaru също се смята за изключително надежден автомобил. Той признава, че това е любимият му японски автомобил и самият той е притежавал няколко коли от тази марка.

„Мисля, че това са страхотни, издръжливи и надеждни автомобили, а интериорът и екстериорът на тези автомобили също са много готини“, отбеляза специалистът.

В същото време той предупреди, че някои модели на Subaru все пак трябва да се избягват, по-специално Subaru Tribeca.

„Това е като една от най-лошите коли, съществували някога. Имам много ужасяващи истории за Tribeca! Така че, ако ще купувате Subaru, не си взимайте Tribeca, не си струва“, каза механикът.

Lexus

Дори значителните пари, похарчени за премиум автомобили, не гарантират, че „железният кон“ ще издържи дълго.

Според механика на Accurate Automotive обаче това не важи за моделите Lexus. Той отбелязва, че тези автомобили имат отлична трансмисия, отлични двигатели и същевременно ремонтът им е евтин за луксозен модел.

Според него това се дължи, наред с други неща, на факта, че Lexus е американският клон на японската компания Toyota.

„Lexus е фантастична кола! Вярвам на Lexus на 100 процента“, каза механикът.

Acura

Също така, подразделение на японската Honda е производителят Acura. Смята се, че тази премиум марка може да измине повече от 400 000 км само с основна поддръжка. Това подразделение на Honda, специализирано в производството на луксозни и спортни автомобили, предлага повече функции в своите модели.

„Мисля, че Acura със сигурност се откроява самостоятелно като луксозен и надежден японски автомобил“, казва механикът.

Той добави, че резервните части, необходими за ремонт на Acura, са идентични с тези за Honda, което опростява ремонта на такива автомобили. В това специалистът вижда предимство в закупуването на Acura пред Honda, предава "Блиц".

