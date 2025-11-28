Огромни промени с автомобилите в Европа

През 2026 автомобилната индустрия в ЕС ще претърпи много промени. От една страна ще се появяват още задължителни системи за безопасност и нови версии на eCall, от друга се променя подходът към емисиите, батериите и дори към гумите и спирачни накладки. Освен това ще има по-високи цени на горивата и данъчни промени, които директно облагодетелстват автомобили с ниски и нулеви емисии.

Кои нови системи ще бъдат задължителни в автомобилите от 2026 нататък?



Най-забележими за шофьорите ще бъдат промените в обхвата на задължителното оборудване, пише "Аутомедия". От 7 юли 2026 всеки новорегистриран лек автомобил и леко търговско превозно средство в Европейския съюз ще трябва да разполага с допълнителни системи за помощ на борда.



Сред другото, системата за аварийно спиране ще стане задължителна, която разпознава пешеходци и велосипедисти и ще започне спирането сама в случай на аварийна ситуация. Освен това ще има система за наблюдение на вниманието на шофьора – компютърът ще следи поведението на водача, улавяйки признаци на умора или разсейване и предупреждавайки го с подходящи съобщения.



Изискванията за защита на пешеходците също ще бъдат разширени. Купетата на новите автомобили ще трябва да осигурят по-голяма зона за безопасен удар в главата, което ще повлияе на дизайна на капака или предната част на купето. Освен това има задължение да се използват усъвършенствани системи за поддържане на лентата и в превозни средства с хидравлично управление. На практика това означава, че дори сравнително прости коли няма да избягат от електрониката, която следи пътя на шофиране.

Нова eCall система

Втората важна новост е модернизацията на системата eCall, т.е. автоматично уведомяване на спешните служби за инцидент. От 1 януари 2026 всеки нов лек автомобил и лек търговски автомобил ще трябва да бъде оборудван със системата "Next Generation eCall", базирана на по-нови технологии за свързаност вместо постепенно изтеглените 2G и 3G мрежи.



Година по-късно, от 1 януари 2027, без новия eCall, няма да е възможно да се регистрира нов автомобил в ЕС. За шофьора това означава, че автомобилът ще "комуникира" с околната среда в още по-голяма степен: в случай на инцидент той сам ще извика помощ, ще предостави основни данни и услугите ще определят точното местоположение на събитието по-бързо.

Нови стандарти за емисии Euro 7

Друга голяма промяна е стандартът Euro 7 за емисии, който ще влезе в сила за нови леки автомобили и леки ванове от 29 ноември 2026, а за всички нови превозни средства от тези класове от края на 2027. Важно е, че границите на класическите вредни вещества сами по себе си няма да се променят радикално, но методът на техен контрол и обхватът на това, което изобщо ще бъде измерено, ще бъдат затегнати.



За първи път ултрафини частици с размер до 10 нанометра ще бъдат взети предвид по толкова прецизен начин. Освен това ще има регулация на емисиите от... гуми и спирачки. Абразивният протектор и спирачният прах ще бъдат подложени на единни ограничения, което ще принуди производителите да разработват нови материали и решения за намаляване на тези източници на замърсяване.



Системите за пречистване на отработените газове трябва да останат ефективни поне 160 000 километра или осем години. За първи път ще има и регулации за живота на батерията при електрически и plug-in хибриди. Контролерът на двигателя, системите за контрол на емисиите и батериите ще бъдат подложени на по-строг контрол, също така чрез по-добра защита срещу манипулации и по-точно записване на оперативните данни.

Ще се покачат ли цените на горивата през 2026?

Годината 2026 ще донесе и ново увеличение на цените на горивата чрез покачване на цените на CO₂. Емисионната цена ще бъде в диапазона 55-65 евро за тон, а размерът на таксата все повече ще се определя от пазара и механизма на търгуване.



На практика това означава, че цената на един литър бензин и дизел може да се повиши с още няколко цента, в зависимост от крайното ниво на цената на CO₂, обменния курс и цените на петрола. Трябва също да се има предвид, че ставката ДДС се добавя към таксата за емисии, така че всяка промяна се умножава по данъчната система.

Ще има промени в закона за отговорността на производителите

От 9 декември 2026 ще влязат в сила нови регулации за отговорност за продукти. Важно е за шофьорите да разширят отговорностите си не само към физическите компоненти на автомобила, но и към софтуера и дигиталните услуги. Ако повреда възникне в резултат на грешка в работата на система за помощ при шофиране, софтуерна актуализация или услуга, базирана на изкуствен интелект, производителят или доставчикът на такова решение ще носи отговорност на същите условия, както за дефектна част от механичната конструкция.



Също така е по-лесно да се предявят искове, тъй като съдилищата ще получат инструменти за искане на разкриване на данни и техническа документация. Ако производителят откаже, ще се приема, че вината е негова. С нарастващия дял на софтуер в работата на автомобила, това е една от най-важните промени, макар и най-малко видима на пръв поглед.

