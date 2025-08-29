Ето кои коли са най-малко вероятни да бъдат откраднати

Крадците са склонни да пренебрегват електрическите автомобили в полза на автомобили с двигатели с вътрешно горене, особено „мускулните“ коли и има данни, които го потвърждават.



Тези данни са от Института за безопасност на движението по пътищата (IIHS) чрез неговия Институт за данни за загуби по магистралите (HLDI), пише "Ауто прес".

Организацията заключава, че „мускулните“ коли, пикапите и други превозни средства с двигатели с вътрешно горене с много мощност са най на прицела на крадците. От 20-те най-малко вероятни да бъдат откраднати обаче, осем са електрически, а два са plug-in хибриди.



Защо крадците на коли пренебрегват електрическите автомобили в полза на превозни средства с бензинов двигател е друга тема. Някои казват, че електрическите автомобили са толкова непопулярни, че дори престъпниците не искат да ги крадат.

Може би има известна истина в това. В края на краищата, черният пазар все още е пазар, подложен на търсене. Когато като цяло хората не се интересуват от притежаването на нещо, то губи стойност и по този начин става по-малко привлекателно за крадците.



Интересен аргумент е че мускулестите коли са привлекателни за криминалния елемент заради цялостната си фукня. Може би има истина и в това. Но те са привлекателни и за доста хора, които не са престъпници.

Друг фактор, който трябва да се вземе предвид - тъй като електрическите превозни средства трябва да бъдат включени в контакт през нощта, те често са паркирани в гараж или поне близо до жилище.

