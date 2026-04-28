Как да удължим живота на дизеловия двигател

Старите атмосферни дизелови двигатели можеха да изминат стотици хиляди километри без сериозни намеси. Модерните турбодизели остават надеждни като конструкция, но тяхната издръжливост все повече зависи не от механиката, а от екологичните системи и работните условия. Основните рискови зони са клапанът EGR, всмукателният тракт, DPF филтърът за частици и турбокомпресорът

EGR и входящи въглеродни отлагания

Системата за рециркулация на изгорелите газове връща част от изгорелите газове във въздухозаборника, за да намали температурите на горене и емисиите на азотни оксиди. Страничен ефект е образуването на увеличено количество сажди.

Изгорелите газове се смесват с маслените пари, образувайки дебел пласт във всмукателния колектор. С течение на времето самият EGR клапан, дроселът и амортисьорите се замърсяват. Това води до спад в мощността, грешки в инструменталното табло и ускорено запушване на DPF. Редовното шофиране на къси разстояния и постоянната работа при ниски обороти засилват този процес.

Как стилът на шофиране влияе на ресурса

Много шофьори използват висок дизелов въртящ момент и превключват на по-високи предавки рано. Силното натискане на газ при ниски обороти създава голямо натоварване, докато EGR остава отворен, което води до активно образуване на сажди.

По-умерен вариант е плавно ускорение и работа на двигателя в умерен диапазон на скорости. Това намалява натоварването върху всмукателната система и намалява броя на отлаганията.

Изгаряне на саждите и продухване на мотора

Температурите на изпускателните газове могат да достигнат 800-1200 градуса, което помага за почистване на DPF и намалява количествата отлагания във въздухозаборника. Спирането на двигателя има допълнителен ефект – в този момент подаването на гориво спира, а потокът от чист въздух помага за отстраняване на замърсителите.

Охлаждане на турбината след динамично каране

След писта с висока скорост или активно ускорение не се препоръчва незабавно изключване на двигателя. Турбокомпресорът работи при високи температури, а рязко спиране може да влоши охлаждането.

По-добре е пътуването да се завърши в спокоен режим или да се остави двигателят на празен ход няколко минути. Това ще позволи на маслото да премахне излишната топлина и да намали натоварването върху турбината.

Спазване на правилата

Модерният дизел остава издръжлив агрегат, ако се спазват прости правила за работа. Плавният стил на шофиране, редовните пътувания по магистралата за изгаряне на сажди и правилното охлаждане на турбината значително удължават живота на двигателя.

Повечето проблеми възникват не поради грешки в дизайна, а заради градския режим и неправилните навици на водача. Правилната работа може да върне дизела към самата репутация на надежден и издръжлив двигател, пише Актуално

