България готви туристически инвестиционен форум със световни гиганти

България ще работи със Световната организация по туризъм към ООН по проекти в образованието, инвестициите и измерването на качеството в туризма. Това стана ясно след среща на министъра на туризма д-р Илин Димитров с генералния секретар на UN Tourism Шейха Ал Нуаис по време на 126-ата сесия на Изпълнителния съвет на организацията в Толедо, Испания.

По покана на българския министър Ал Нуаис ще посети страната тази година за съвместно събитие, подкрепено от световната организация. През 2027 г. България планира и инвестиционен форум с участието на водещи компании от туристическата индустрия.

България търси по-силна роля в световния туризъм

Форумът в Толедо събра представители на държавите членки, международни експерти и ръководството на UN Tourism. България участва в заседанието като член на Изпълнителния съвет на организацията, в която членуват 161 държави.

Това участие дава на страната възможност да бъде част от решенията, които определят развитието на глобалния туризъм. За България подобни формати са важни не само като дипломатическо присъствие, а и като инструмент за позициониране на страната като конкурентоспособна туристическа дестинация.

Обсерватория за качество в туризма

Сред обсъдените приоритети е изграждането на Обсерватория за измерване на качеството в туризма с помощта на UN Tourism. Такава структура би дала възможност за по-точна оценка на туристическите услуги, развитието на дестинациите и ефекта от политиките в сектора.

Идеята е България да използва международната експертиза на организацията, за да изгради по-съвременен модел за проследяване на качеството. Това е особено важно в момент, когато туристическите пазари стават все по-конкурентни, а добрата услуга, дигиталната видимост и устойчивото управление на дестинациите са ключови за привличането на повече посетители.

Балкански център за туристическо образование

Министър Димитров обсъди с генералния секретар на UN Tourism и сътрудничество за създаване на Асоциация на висшите училища, които обучават кадри в туризма. Инициативата трябва да обхване и други балкански държави в единен център, позициониран в България.

Така страната може да получи по-силна роля в подготовката на кадри за туристическия сектор в региона. Подобен проект е важен заради хроничния недостиг на квалифицирани специалисти в туризма, особено в хотелиерството, ресторантьорството, управлението на дестинации и дигиталните туристически услуги.

Инвестиционен форум през 2027 година

По време на срещата е договорено и провеждането на инвестиционен форум през 2027 г. с участието на най-големите компании в туристическата индустрия. Това е една от най-значимите заявки в разговорите, защото насочва вниманието към привличането на капитал, нови проекти и международни партньори.

За България подобен форум може да бъде възможност да представи потенциала си в морския, планинския, културния, балнео и СПА туризма. В условията на силна конкуренция между дестинациите инвестициите вече са пряко свързани не само със строителство и инфраструктура, а и с устойчивост, дигитализация, качество на услугите и целогодишни туристически продукти.

Първата жена начело на UN Tourism

Шейха Ал Нуаис е изявен лидер от Обединените арабски емирства и първата жена генерален секретар на Световната организация по туризъм към ООН. Тя идва с нова визия за развитието на организацията и за ролята на туризма като сектор, който свързва икономика, образование, инвестиции и устойчиво развитие.

По време на сесията в Толедо акцентите бяха върху устойчивото развитие на дестинациите, дигиталната трансформация на туристическата индустрия, инвестициите, иновациите и по-добрата свързаност между държавите. Именно в тази рамка България поставя своите приоритети - качество, кадри, международни партньорства и по-силно присъствие на глобалната туристическа карта.

Срещата в Толедо като шанс за България

На срещата в Толедо присъства и българският посланик в Испания Тодор Стоянов. Участието на страната в международния форум е част от усилията за по-активно представяне на националните приоритети в туризма и за разширяване на партньорствата с водещи международни институции.

За България залогът е ясен - да не бъде само традиционна туристическа дестинация, а активен участник в новите политики на сектора. Партньорството с UN Tourism може да даде по-голяма тежест на проектите за образование, инвестиции и качество, които са решаващи за бъдещето на българския туризъм.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com