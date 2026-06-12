България готви туристически инвестиционен форум със световни гиганти
Министър Илин Димитров договори партньорство с UN Tourism за образование, инвестиции и измерване на качеството в сектора
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Министър Илин Димитров договори партньорство с UN Tourism за образование, инвестиции и измерване на качеството в сектора
Созопол. Представител на Световният съвет по туризъм и пътувания пристигна в понеделник в Созопол. Експертът Ричард Деймън ще инспектира в продължение...