Емблематичен за Европа автомобил се завръща

Ford все пак не се отказва от Европа, както изглеждаше в последно време, а добрата новина за клиентите е, че те ще имат на разположение и модели с ДВГ. Наред с новите електрически Puma и Fiesta, които ще излязат през 2028 година, ще има и нов хибриден Ford Focus.

Компанията потвърди, че работи по нов кросоувър в C-сегмента, който е „вдъхновен от моторспортното наследство на Ford“. Според информация на AutoExpress, именно той ще върне емблематичното име Focus в гамата на марката, пише "Аутомедия". Изданието дори публикува свое виждане за дизайна на модела, който залага на детайли, вдъхновен от легендарни състезателни автомобили и модели от миналото на Ford.

За да отговори на пазарните настроения, възроденият Focus, който се предлагаше като хечбек и седан, се завръща като SUV. Така той избягва конкуренцията на VW Golf, за да се изправи срещу T-Roc. Другите основни конкуренти на пазара ще бъдат Nissan Qashqai, Toyota C-HR и Cupra Formentor.

Засега липсват технически подробности за новия модел, като основният въпрос е на какво хибридно задвижване ще разчита. Възможностите са пълен хибрид, плъг-ин и удължител на пробега, а решението ще зависи от това дали новият модел ще бъде съвместно производство или самостоятелна разработка. Както е известно, новите електромобили на Ford ще бъдат изградени с помощта на Renault.

Focus не е единственият хибриден кросоувър, тъй като през 2029 ще бъде представен и по-голям модел от D-сегмента, който на практика ще замени настоящия Kuga. Той ще се присъедини към новия европейски Bronco, който излиза през 2027, създавайки два варианта за купувачите, търсещи семейно ориентирани SUV модели в противоположни краища на стиловия спектър.

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