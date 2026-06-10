Няма изненада: Ето го автомобил №1 в света

Toyota Corolla оглави класацията за най-продавани нови автомобили в света за 2026 г. - от началото на годината до април - с пазарен дял от 1,2% (ръст от 2,2% на годишна база). Най-големият ръст на продажбите на Toyota Corolla е отчетен в Азия (ръст от 8,4%) и Съединените щати (ръст от 5,2%).

Първото място в класацията не е изненада, тъй като Toyota Corolla се е превърнала в олицетворение на надежден, достъпен и икономичен автомобил от въвеждането си през 1966 г. Друго предимство на модела е високата му ликвидност на пазара на употребявани автомобили.

Второто място зае електрическият кросоувър Tesla Model Y, чиито продажби нараснаха с 29,5%. Продажбите на модела бяха силни в САЩ (+22,6%), Европа (+27,7%) и Азия (+38%).

Третото място отиде при легендарния американски пикап Ford F-Series, чиито различни версии се произвеждат от над 70 години.

Топ 10 най-продаваните автомобили в света:

Тойота Корола (+2,2%); Тесла Модел Y (+29,5%); Ford F-Series (-11,7%); Хонда CR-V (-5,3%); Шевролет Силверадо (-1,6%); Тойота RAV4 (-37,6%); Хюндай Тусон (+1,0%); Тойота Камри (+7,6%); Фолксваген Тигуан (+9,5%); Киа Спортидж (-2,5%).

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