Голям удар за печалбарите при имотите

Пазарът на недвижими имоти в България през 2026 г. показва отчетливо успокояване в сравнение с края на миналата година. Купувачите вече разполагат с повече време за избор, преговарят по-успешно за цената, а продавачите трудно реализират сделки, ако предлагат надценени имоти.

Около тази оценка се обединиха експертите Николай Джанев, управител на JJ Corporation, и Стоян Стоянов, управител на Dot.Won Estate, в предаването "В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria, информира Plovdiv24.bg.

Настъпва "пазарът на купувача“

Според Стоян Стоянов основната промяна спрямо 2025 г. е липсата на бързане при вземането на решения. Купувачите проявяват по-голяма взискателност не само към локацията, сградата и инвеститора, но и към крайната цена, като настояват за по-сериозни отстъпки.

Николай Джанев също определя настоящата обстановка като "пазар на купувача“, при който клиентите се чувстват по-комфортно и изчакват по-добри оферти. По негови наблюдения атрактивните и правилно оценени имоти продължават да се продават за броени часове. В същото време много продавачи все още очакват ръстът от 2025 г. да продължи и залагат непостижими цени, поради което се налага корекция надолу.

Различни критерии според целта на покупката

Поведението на търсещите имот зависи пряко от това дали покупката е за лична употреба, или с цел инвестиция:

За собствено ползване: Водещи критерии са инфраструктурата, градската среда, достъпът, близостта до училища и детски градини, качеството на сградата и чак след това самият апартамент.

За инвестиция: Водещи са цената, схемата на плащане, репутацията на инвеститора и очакваната доходност.

Същевременно интересът към покупките на "зелено“ отслабва. Схемата, при която инвеститори капарираха на ниска цена и препродаваха с бърза печалба след година-две, вече не гарантира сигурна възвръщаемост.

Банковото финансиране остава основен двигател

Огромна част от сделките на пазара продължават да се реализират чрез ипотечни кредити. В агенцията на Николай Джанев между 90% и 95% от продажбите се осъществяват с банково финансиране, тъй като купувачите предпочитат да запазят спестяванията си за резерв при настоящите лихвени нива.

Стоян Стоянов допълни, че достъпът до кредитиране остава добър, въпреки изискванията за по-високо самоучастие и по-строгите банкови критерии. Глобалната несигурност и евентуалното покачване на лихвите обаче кара част от клиентите внимателно да преценяват възможностите си и да отлагат покупката.