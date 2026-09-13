Ормуз държи света за гърлото. Задава ли се нова Украйна?
Петролен шеф предупреждава, че пазарите може отново да подценяват колко дълго една война може да пренарежда икономиката
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Петролен шеф предупреждава, че пазарите може отново да подценяват колко дълго една война може да пренарежда икономиката
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