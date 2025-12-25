Голям късметлия спечели един от най-големите джакпоти в историята на САЩ

След близо три месеца без голям печеливш, джакпотът на американската лотария „Пауърбол“ най-накрая беше спечелен. Късметлията е жител на щата Арканзас и е спечелил внушителната сума от 1,817 милиарда долара, съобщи Асошиейтед прес.

Печелившата комбинация в последното теглене включва числата 04, 25, 31, 52 и 59, а числото „Пауърбол“ е 19.

Това е четвъртият по големина джакпот в историята на САЩ. До печалбата се стигна след 46 поредни тегления без победител. Последният подобен случай беше на 6 септември, когато играчи от Мисури и Тексас си поделиха джакпот от 1,787 милиарда долара.

От компанията организатор на лотарията отбелязват, че последният джакпот на „Пауърбол“, спечелен на Бъдни вечер, е бил през 2011 година.

Шансовете за спечелване на голямата награда в играта са изключително малки – 1 към 292,2 милиона. Въпреки това правилата на лотарията са създадени така, че да позволяват натрупването на огромни джакпоти, като вероятността за по-малките награди е значително по-висока.

Новият милиардер ще трябва да направи избор между разсрочено изплащане в 30 вноски за период от 29 години или еднократно плащане в брой. При втория вариант сумата възлиза на около 735,3 милиона долара преди облагане с данъци.

Цената на един талон за „Пауърбол“ е 2 долара. Играта се предлага в 45 щата на САЩ, както и във Вашингтон, окръг Колумбия, Пуерто Рико и Американските Вирджински острови, съобщи Vesti.bg

