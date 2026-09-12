Съединените щати смекчиха спорното изискване за зелените карти
Новите правила няма да важат автоматично за всички кандидати, а ще се прилагат при отделни случаи
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Новите правила няма да важат автоматично за всички кандидати, а ще се прилагат при отделни случаи
Кой е новият печеливш
Крайният срок за получаване на наградите им е приблизително шест месеца
Надежда го обяви за талисман
Вълнение, шампанско и бурно всенародно веселие съпътстват обявяването на печалбите
Двата опита за убийство срещу Тръмп доказват, че той нарушава статуквото по начин, по който Харис няма да го направи
33-годишната Меган Крисчън от Пензанс разказа невероятна история
В Северна Ирландия
Печалившите се теглят в навечерието на Коледа
Той спечели два пъти по десет милиона
Канадецът Пиер Рише продължава да става в 4:30 ч. сутринта, за да ходи на работа.
Следващият тираж е във вторник
Преди години Гошка спечели фантастичните 68 милиона евро в испанската лотария
Най-известната лотарийна милионерка не спира да отделя десетки хиляди левове за родния си град
Това е втората толкова голяма награда, която е спечелена в рамките на няколко месеца
40 поредни тегления никой не успя да познае шестте числа и да вземе джакпота
Жената е от американския щат Мериленд
Късметлийката споделя, че съвсем случайно открила билета
Има идея и за включване в лотария
Имението е обявено за продажба, но кандидати няма