Помните ли леля Гошка милионерката? Ето какви ги върши сега

Леля Гошка - най-известната лотарийна милионерка на България - не спира да отделя десетки хиляди левове за родния си град Искър, съобщава "Лупа".

Българката се превърна от обикновена, мизерстваща дама, която години наред изкарваше прехраната си с пот в Испания, в една от най-богатите дами както в България, така и на Иберийския полуостров. Преди години Гошка спечели фантастичните 68 милиона евро в испанската лотария.

В град Искър мълвата е, че тя не спира да помага на роднини и приятели от града, но и на нуждаещи се хора като цяло. Дарила е пари за училището там, на общината. Купила е нова техника за спешната помощ. Помогнала е дори на полицаите да обновят инвентара си – с пари за компютри и всякаква друга техника.

От коментарите става ясно, че семейството на мултимилионерката е придобило и старата сграда на детската градина. Има сведения, че леля Гошка иска да я превърне в старчески дом или някакво благотворително заведение за хора с някакви нужди.

Всеки път, когато леля Гошка посещава Искър, пристигането ѝ е повод за празник сред местните жители.

В края на лятото тя напълно ремонтира стария дом, за да отговаря на новия ѝ начин на живот. Искърци твърдят, че тя посещава гроба на майка си веднага щом се прибере у дома. Жената е починала скоро след печалбата.

След това Гошка събира членове на семейството и приятели и всички се забавляват. Леля Гошка и съпругът ѝ Марин не са посещавали дома им от август, въпреки молбите им. Тя редовно изпраща синовете си Георги и Веселин в Искър, за да управляват имотите и да наблюдават даренията.

Сега жителите на Искър очакват пристигането на леля Гошка, за да могат да се почерпят отново и да чуят за бляскавия ѝ живот в Мадрид.

Гошка, която пребивава в Испания от повече от 15 години, също дава средства на общността Кинтанар дел Рей, където живее.

Там в началото на август 2016 г. тя печели втората по големина награда от лотарията "Примитива" в историята на полуострова. Тя дарява пари на кметството и помага на испански и български граждани, които се нуждаят от помощ.

Тя също така благоразумно инвестирала на пазарите на изкуство и недвижими имоти и вложила част от средствата в различни предприятия, включително едно, което се занимавало с международен транспорт.

В момента леля Гошка и семейството ѝ живеят в Хасиенда в разкошен мадридски комплекс, като имотът струва повече от един милион евро. За нея е било ритуал да събира семейството в палата, когато има по-голям празник.