Изненада. В един град у нас имотите поевтиняват

Бургас се превърна в града с най-бързо поскъпващи жилища в България през първото тримесечие на 2026 г., като изпревари София по ръст както на тримесечна, така и на годишна база. Най-силен е скокът при новото строителство в морския град, където цените са се увеличили с рекордните 25,8% за година, показват последните данни на Националния статистически институт (НСИ).

Общо за страната жилищата са поскъпнали средно с 6,2% спрямо последното тримесечие на 2025 г., а на годишна база ръстът достига 14,8%. Данните обаче показват значителни различия между отделните градове и сегменти на пазара.

През първите три месеца на годината цените на жилищата в Бургас са се повишили с 5,9%, докато в София ръстът е 5,8%. На годишна база разликата е още по-видима - в Бургас увеличението достига 17,7%, а в столицата - 16%.

След тях се нареждат Варна с годишен ръст от 13,2%, Стара Загора с 12,7% и Пловдив с 8,8%.

На фона на общата тенденция на поскъпване Русе остава изключение сред големите градове. Там цените на жилищата намаляват с 1,6% спрямо предходното тримесечие и с 5,8% на годишна база.

При съществуващите жилища спадът в Русе е още по-сериозен - 6,6% за година. Това е в рязък контраст с други големи градове, където вторичният пазар продължава да расте. При старите жилища годишното увеличение достига 17% във Варна, 15,8% в София и 15,2% в Пловдив.

Последните показатели потвърждават, че българският жилищен пазар продължава да се движи нагоре, но темповете вече се различават значително между отделните градове. Докато Бургас и София запазват силна динамика, Русе показва обратна тенденция със спад на цените.

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