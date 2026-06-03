Полуграмотни и без ценз, но отхапват дял от имотите

Пазарът на недвижими имоти в България отдавна се е превърнал в развъдник за необразовани и полуграмотни посредници, които без никакво право или ценз прибират лъвския дял от парите на купувачите. Макар масово да са пълни невежи, които не могат да напишат една обява без правописни грешки, те диктуват правилата, без да са нито адвокати, нито архитекти, нито интериорни дизайнери. Резултатът от тази тотална липса на регулация е поредният чудовищен скандал, при който мнима имотна акула бе закопчана с белезници. 25-годишен пловдивски брокер беше официално привлечен като обвиняем и оставен на топло в ареста, след като брутално завлече свои клиенти с близо 100 000 евро, съобщиха от пресцентъра на Прокуратурата на Република България.

Схемата на „дизайнера“ на фалшиви съдби

Разследването срещу наглия измамник се води от Отдел "Икономическа полиция" към ОДМВР – Пловдив под прякото ръководство на Районната прокуратура в града. Под сурдинка в кулоарите на правосъдието стана ясно, че 25-годишният мъж с инициали Х.Д. е действал по предварително обмислена схема в продължение на цели осем месеца – от август 2025 година до април 2026 година.

Младият „специалист“, чиято единствена дарба се оказала способността да омайва хората, е използвал добрите си професионални и лични отношения с клиентите. По този начин той ги убедил, че им осигурява изключително изгодни, скрити сделки за покупка на апетитни жилища. Като посредник по сделките, Х.Д. хладнокръвно прибрал от шест лица различни по размер тлъсти суми за капаро.

Подписи фантоми и шокиращата истина

В замяна на предадените пачки измамените граждани получили на ръка предварителни договори за покупко-продажба на апартаменти. При последвалата проверка обаче лъснала грозната и примитивна измама. Подписите на продавачите в документите изобщо не са били положени от действителните собственици на строителните фирми. Самите компании изобщо не са знаели за съществуването на подобни договори и купувачи, а бланките са били просто съчинени от брокера.

От държавното обвинение уточниха, че по случая вече са събрани смазващи доказателства срещу пловдивчанина. Криминалистите са извършили мащабни претърсвания в офиси и адреси, направени са огледи на иззети веществени доказателства, назначени са сложни графични експертизи за почерка и са разпитани множество свидетели.

Прокуратурата го прати зад решетките

Спрямо 25-годишния измамник е повдигнато официално обвинение за измама в особено големи размери. Районният съд изцяло уважи искането на прокуратурата и наложи на Х.Д. най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража", тъй като има опасност да се укрие или да извърши друго престъпление. Работата по документирането на целия мащаб на престъпната схема продължава, като разследващите проверяват дали няма още десетки ужилени по същия сценарий.

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