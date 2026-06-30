Рокада на върха! Уилям надмина Чарлз

Новите финансови отчети на британската корона разкриват сериозна рокада в списъка на най-богатите кралски особи. 44-годишният принц Уилям вече изпреварва баща си по състояние, като активите му надхвърлят тези на крал Чарлз III.

Финансовият възход на престолонаследника

Благодарение на херцогство Корнуол - историческото имение, което Уилям наследи през 2022 г. - състоянието му днес се оценява на близо 1,6 млрд. долара.

Годишен доход: За финансовата 2025-2026 г. принцът на Уелс е получил частен доход от около 28,5 млн. долара.

Данъци: Откакто пое новата си роля, Уилям е платил над 26 млн. долара под формата на данъци.

В същото време личното богатство на 77-годишния крал Чарлз III все още не е прехвърлило границата от 1 милиард. Според последната класация на Sunday Times Rich List, монархът разполага с около 846 млн. долара (ръст от близо 40 млн. долара спрямо предходната година). Макар Чарлз да наследи личните имоти на покойната кралица Елизабет II (включително Балморал и Сандрингам) и да надмина нейното лично състояние от близо 500 млн. долара, той остава зад сина си по обща стойност на активите.

Какво представлява херцогство Корнуол?

Създадено още през далечната 1337 г. от крал Едуард III, имението има една основна цел: да издържа престолонаследника и неговото семейство. Днес огромният имотен портфейл на Уилям и Кейт Мидълтън включва:

Земя в повече от 20 британски графства.

Обща площ от около 205 квадратни мили.

Интересен факт: Крал Чарлз III управлява това херцогство в продължение на 53 години (от 1969 г. до смъртта на кралица Елизабет II през септември 2022 г.), преди да го предаде на големия си син.

Големият план на Уилям: Инвестиции в зелени каузи и достъпни жилища

Принцът на Уелс планира мащабна реформа през следващото десетилетие. Той възнамерява да продаде около 20% от активите на херцогството, за да пренасочи над 670 млн. долара към социални и екологични проекти.

Средствата ще бъдат инвестирани в пет ключови района (Корнуол, Дартмур, островите Сили, Бат и Кенингтън) с фокус върху:

Изграждане на достъпни за хората жилища.

Природозащитни и екологични инициативи.

„Има толкова много добро, което можем да направим. Опитвам се да се уверя, че давам приоритет на неща, които ще подобрят живота на хората в тези райони“, споделя бъдещият крал пред Times.

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