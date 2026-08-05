Бебе проплака в Бъкингам! Принцеса на седмото небе

Огромно щастие в кралското семейство на Великобритания! Година и половина след като стана майка на момиченце за втори път, принцеса Юджини и съпругът й Джак Брууксбанк са посрещнали третото си дете.

"Нейно Кралско Височество принцеса Юджини и г-н Джак Бруксбанк с радост съобщават за благополучното раждане на дъщеря им, родена в понеделник, 3 август 2026 г., в 18:20 ч., в болница в Лисабон, Португалия. Бебето се роди с тегло 2,8 килограма. Техни Величества Кралят и Кралицата, както и други членове на Кралското семейство, бяха много щастливи да бъдат информирани за новината", се казва в официалното съобщение.

Заедно с него бе разпространена и снимка на новороденото, направена от щастливия татко в болничната стая. Самата принцеса Юджини също сподели снимката на дъщеря си, чието име все още не разкриват.

"Джак и аз сме толкова развълнувани да обявим бебето Бруксбанк!! Влюбени сме в нашето момиченце", написа развълнуваната майка.