Тайна сватба? Две звезди подлудиха папараците

Нова любовна история или вече сключен брак? Брадли Купър и Джиджи Хадид предизвикаха вълна от спекулации в шоубизнес средите, след като бяха забелязани с нови, еднакви пръстени на левите си ръце.

51-годишният актьор и 31-годишният супермодел бяха уловени от папараци по време на съвместна разходка във френската столица Париж. Двамата не направиха никакъв опит да скрият съвпадащите бижута на безименните си пръсти, пише Page Six, цитиран от vesti.bg.

Небрежен стил и видими халки

За разходката си из Париж двойката заложи на небрежен градски стил - Хадид бе облечена с дънки и бял потник, докато Купър носеше тениска, спортен панталон и бейзболна шапка. Двамата бяха заснети да се държат за ръце на излизане от фитнес зала, както и по-късно същата вечер на вечеря в известния парижки ресторант Loulou, където новите бижута отново бяха на показ.

Bradley Cooper and Gigi Hadid spark marriage rumors after stepping out with rings https://t.co/4kz4giOtak pic.twitter.com/YmDhC2rVMp — New York Post (@nypost) August 3, 2026

Прави впечатление, че само два дни преди общата им поява, Брадли Купър бе забелязан самостоятелно във фитнес залата без халка на ръката си, което прави появата на пръстените още по-интригуваща.

Представители и на двамата все още не са отговорили на запитванията за коментар относно евентуална сватба.

Историята на връзката им

Купър и Хадид са заедно от октомври 2023 г., когато за първи път бяха заснети на вечеря в Ню Йорк. Оттогава двамата се опитват да пазят личния си живот далеч от медийния шум, макар че периодично се появяват заедно на ключови събития.

В интервю за Vogue през март 2025 г. Хадид сподели, че се чувства изключително щастлива и романтично настроена:

„Да стигнеш до точката, в която знаеш какво искаш и заслужаваш в една връзка, е от решаващо значение. И след това да намериш някой, който е на същия етап от живота си и работи за това да бъде най-добрият партньор - това е истинско щастие.“

Bradley Cooper and Gigi Hadid spark rumors they secretly MARRIED as they wear rings on wedding fingers in Paris https://t.co/LNQ3ffWkYQ — Daily Mail US (@Daily_MailUS) August 3, 2026

План за общо семейство

И двамата вече имат деца от предишни свои връзки. Джиджи Хадид е майка на 5-годишната Кай от певеца Зейн Малик, а Брадли Купър има 9-годишна дъщеря Лия от бившата си партньорка Ирина Шейк.

Източници, близки до двойката, разкриват, че двамата се чувстват изключително хармонично заедно и вече обмислят възможността да обединят семействата си и да имат свои общи деца в бъдеще.