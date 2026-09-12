Тайна сватба? Две звезди подлудиха папараците
Брадли Купър и Джиджи Хадид се появиха с еднакви халки и упорито мълчат
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Брадли Купър и Джиджи Хадид се появиха с еднакви халки и упорито мълчат
Джиджи Хадид и 50-годишният Брадли Купър се целуват страстно
Русокосата красавица разкри как двамата са се запознали
Слуховете за по-близки им отношения се появиха преди около три месеца.
Той е на 48, но напоследък се облича като тийнейджър
Бившите съпрузи са били забелязани на семейна разходка
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Двамата родители остават в Ню Йорк, за да са близо до дъщеря си
Тримата са непрекъснато заедно, споделя анонимен източник
Актьорът се дистанцирал от моделката, докато снимал „Роди се звезда“
Двойката издържа 4 години
Двете жени всеки момент ще се сбият за Брадли Купър
Социалните медии са тоалетните на интеренет, каза певицата
Филмът ще се появи на големия екран в САЩ с нови кадри
Филмът ще бъде продуциран от Майкъл Шугър и Брадли Купър
Първата роля на актьора е в епизод на „Сексът и градът“
Брадли Купър отива сам на киноцеремонията
Те ще обявяват номинираните за наградите „SAG“
Актьорът Брадли Купър обяви, че подготвя снимането на филма за създаването и развитието на терористичната групировката "Ислямска държава". "Моята цел...